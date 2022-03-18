Над Винницкой областью украинская ПВО уничтожила три вражеские ракеты

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"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.

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В Бучанському районе в Киевской области подразделения ПВО Сухопутных войск сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также в Одесской области 18 марта в 5 часов утра сбили российскую крылатую ракету морского базирования.