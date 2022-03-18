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Над Винницкой областью украинская ПВО уничтожила три вражеские ракеты

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Силы противовоздушной обороны сегодня уничтожили три вражеских ракеты в небе над Винницкой областью. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.

Цитата

"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.

Добавим

В Бучанському районе в Киевской области подразделения ПВО Сухопутных войск сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Также в Одесской области 18 марта в 5 часов утра сбили российскую крылатую ракету морского базирования.

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