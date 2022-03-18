Над Винницкой областью украинская ПВО уничтожила три вражеские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Силы противовоздушной обороны сегодня уничтожили три вражеских ракеты в небе над Винницкой областью. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, пишет УНН.
Цитата
"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.
Добавим
В Бучанському районе в Киевской области подразделения ПВО Сухопутных войск сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Также в Одесской области 18 марта в 5 часов утра сбили российскую крылатую ракету морского базирования.