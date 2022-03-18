"Стінгером" під Києвом збили ворожий літак Су-34
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Бучанському районі на Київщині підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, повідомив голова Київської ОДА Олександр Павлюк у Telegram, пише УНН.
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"Закриваємо небо над Київщиною своїми силами! Близько 8:15, в Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний Су-34! Літак збито з використанням ПЗРК "Стінгер", - повідомив Павлюк.
З його слів, катапультування екіпажу не помічено, літак впав на тимчасово окупованій території.
Доповнення
За попередню добу зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).