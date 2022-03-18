"Стингером" под Киевом сбили вражеский самолет Су-34
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Бучанському районе в Киевской области подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщил председатель Киевской ОГА Александр Павлюк в Telegram, пишет УНН.
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"Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34! Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", - сообщил Павлюк.
По его словам, катапультирования экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории.
Дополнение
За предыдущие сутки зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией было поражено 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).