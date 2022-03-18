На Одещині збили російську крилату ракету морського базування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Одещині 18 березня о 5 годині ранку збили російську крилату ракету морського базування, повідомило Повітряне командування "Південь", пише УНН.
Цитата
"Сьогодні, 18 березня о 5 годині ранку, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита ворожа крилата ракета морського базування", - вказано у повідомленні.
Деталі
Не дивлячись на нічну тривогу, ніч в Одесі та області пройшла спокійно, повідомляв вранці речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
Доповнення
За попередню добу зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією було уражено 14 повітряних цілей ворога (7 літаків, вертоліт, 3 БПЛА та 3 крилаті ракети).