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В Одесской области сбили российскую крылатую ракету морского базирования

В Одесской области сбили российскую крылатую ракету морского базирования

Киев • УНН

 • 261553 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Одесской области 18 марта в 5 часов утра сбили российскую крылатую ракету морского базирования, сообщило Воздушное командование "Юг" в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, 18 марта в 5 часов утра, в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбита вражеская крылатая ракета морского базирования", - указано в сообщении.

Детали

Не смотря на ночную тревогу, ночь в Одессе и области прошла спокойно, сообщал утром представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Дополнение

За предыдущие сутки зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

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