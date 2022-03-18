В Одесской области сбили российскую крылатую ракету морского базирования

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"Сегодня, 18 марта в 5 часов утра, в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбита вражеская крылатая ракета морского базирования", - указано в сообщении.

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Не смотря на ночную тревогу, ночь в Одессе и области прошла спокойно, сообщал утром представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

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За предыдущие сутки зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).