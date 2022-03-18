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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59652 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 124432 перегляди

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Над Вінницькою областю українська ППО знищила три ворожі ракети

Над Вінницькою областю українська ППО знищила три ворожі ракети

Київ • УНН

 • 107094 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Сили протиповітряної оборони сьогодні знищили три ворожих ракети в небі над Вінницькою областю. Про це повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, пише УНН.

Цитата

"На Вінниччині без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав", - зазначив голова області.

Додамо

У Бучанському районі на Київщині підрозділи ППО Сухопутних військ України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Також на Одещині 18 березня о 5 годині ранку збили російську крилату ракету морського базування.

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