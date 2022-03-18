Над Вінницькою областю українська ППО знищила три ворожі ракети

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"На Вінниччині без бойових дій. Три ракети над областю сьогодні збили ППО - закриваємо небо своїми силами. Ніхто не постраждав", - зазначив голова області.

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У Бучанському районі на Київщині підрозділи ППО Сухопутних військ України збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Також на Одещині 18 березня о 5 годині ранку збили російську крилату ракету морського базування.