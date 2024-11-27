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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной за ночь сбили 36 из 89 вражеских дронов

Над Украиной за ночь сбили 36 из 89 вражеских дронов

Киев  •  УНН

 • 5823 просмотра

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Россия атаковала Украину 89 дронами с разных направлений. ПВО уничтожила 36 БПЛА, 48 потеряно из-за РЭБ, 5 вышли из воздушного пространства, зафиксировано повреждение зданий в Киевской области.

россия атаковала Украину 89 беспилотниками, уничтожено 36 дронов, 48 потеряно предположительно из-за противодействия РЭБ, 5 - полетели в сторону Беларуси, россии и временно оккупированных территорий, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 ноября (с 19.30 26 ноября) противник атаковал Украину 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях. 48 БпЛА - локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, россии и временно оккупированных территорий

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Из-за падения обломков вражеских БпЛА, как указано, повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан в Киевской области. Предварительно - без жертв и пострадавших.

Ночная атака рф дронами на Киевскую область: повреждены дома и офисы27 нояб. 2024, 06:59 • 7549 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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