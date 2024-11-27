Ночная атака рф дронами на Киевскую область: повреждены дома и офисы
Киев • УНН
Силы ПВО сбили вражеские БпЛА над Киевской областью. В результате падения обломков повреждены окна в 18 квартирах, 3 офисах и 4 частных домах.
Киевская область ночью в очередной раз подверглась атаке российских войск дронами, работала ПВО, из-за обломков и взрывной волны есть повреждения в 3 многоэтажках, 4 частных домах, сообщил в среду начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Очередная неспокойная ночь для Киевщины. Враг не прекращает атаки БПЛА. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - написал Кравченко.
"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов взрывной волной повреждено остекление 18 квартир и 3 офисных помещений в 3 многоэтажных домах. Кроме того, в двух районах области повреждены окна, двери и кровли в 4 частных домах, 4 хозяйственных сооружения и гараж", - сообщил глава ОВА.
По его словам, оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки на Киевщину.
"Уже работаем с местными властями и нашими международными партнерами над помощью семьям, собственность которых пострадала", - указал Кравченко.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов-работает ПВО27 нояб. 2024, 00:45 • 13937 просмотров