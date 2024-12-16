Над Украиной за ночь сбили 27 из 49 вражеских дронов, 19 не достигли целей
Киев • УНН
Ночью россия атаковала Украину 49 дронами из районов Брянска и Орла. Силы обороны уничтожили 27 БпЛА и заставили 19 потерять цель в шести областях, три дрона еще в воздухе.
россия ночью атаковала Украину 49 беспилотниками, уничтожено 27 дронов в шести областях, 19 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, ночью 16 декабря (с 01.00) противник атаковал Украину 49-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Три БпЛА - в воздухе!
Попаданий, как указано, не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
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