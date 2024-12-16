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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Украиной за ночь сбили 27 из 49 вражеских дронов, 19 не достигли целей

Над Украиной за ночь сбили 27 из 49 вражеских дронов, 19 не достигли целей

Киев  •  УНН

 • 5896 просмотра

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Ночью россия атаковала Украину 49 дронами из районов Брянска и Орла. Силы обороны уничтожили 27 БпЛА и заставили 19 потерять цель в шести областях, три дрона еще в воздухе.

россия ночью атаковала Украину 49 беспилотниками, уничтожено 27 дронов в шести областях, 19 не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, ночью 16 декабря (с 01.00) противник атаковал Украину 49-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 27 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях. Из-за активного противодействия Сил обороны 19 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Три БпЛА - в воздухе! 

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Попаданий, как указано, не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

На фронте 228 боев за сутки: где горячее всего16 дек. 2024, 06:22 • 7774 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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