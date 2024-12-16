На фронте 228 боев за сутки: где горячее всего

228 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, больше всего - на Времовском и Сиверском направлениях, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 228 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 36 авиаударов, сбросив 65 КАБ. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, из них 170 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражен один другой важный объект захватчиков.

По направлениям ситуация следующая:

На Харьковском направлении враг десять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды.

На Северском направлении 34 боестолкновения произошло вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского, Трудового, Нового Комара, Новоселки и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и ударные БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 38 вражеских атак на направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о пяти авиаударах с применением пяти КАБ.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1070 оккупантов, 12 танков и 23 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага