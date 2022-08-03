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14 марта, 19:57 • 97443 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113106 просмотра

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14 марта, 16:00 • 105511 просмотра

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14 марта, 14:57 • 136668 просмотра

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14 марта, 12:17 • 92543 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136777 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над памятником Артему: в Святогорске установили украинский флаг

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинские защитники установили сине-желтое знамя на самой высокой точке над Святогорском, передает УНН со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Цитата

"Наши защитники установили флаг Украины на высшей точке над Святогорском. Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага - символа государственного суверенитета. Победа будет за нами!" – говорится в сообщении.

Напомним

На освобожденном от оккупантов острове Змеиный украинские военные установили флаг Украины.

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