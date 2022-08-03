Над памятником Артему: в Святогорске установили украинский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Украинские защитники установили сине-желтое знамя на самой высокой точке над Святогорском, передает УНН со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
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"Наши защитники установили флаг Украины на высшей точке над Святогорском. Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага - символа государственного суверенитета. Победа будет за нами!" – говорится в сообщении.
Напомним
На освобожденном от оккупантов острове Змеиный украинские военные установили флаг Украины.