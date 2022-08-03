Над памятником Артему: в Святогорске установили украинский флаг

Цитата

"Наши защитники установили флаг Украины на высшей точке над Святогорском. Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага - символа государственного суверенитета. Победа будет за нами!" – говорится в сообщении.

Напомним

На освобожденном от оккупантов острове Змеиный украинские военные установили флаг Украины.