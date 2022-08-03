Над пам'ятником Артему: у Святогірську встановили український прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Українські захисники встановили синьо-жовтий прапор на найвищій точці над Святогірськом, передає УНН із посиланням на Національну гвардію України.
Цитата
"Наші захисники встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом. Символічно, що пам’ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого стяга - символа державного суверенітету. Перемога буде за нами!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
На звільненому від окупантів острові Зміїний українські військові встановили прапор України.