Над пам'ятником Артему: у Святогірську встановили український прапор

Цитата

"Наші захисники встановили прапор України на найвищій точці над Святогірськом. Символічно, що пам’ятник проросійському революціонеру став підставкою для нашого стяга - символа державного суверенітету. Перемога буде за нами!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На звільненому від окупантів острові Зміїний українські військові встановили прапор України.