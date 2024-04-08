Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий

Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский ударный дрон типа Shahed, сообщили в понедельник в ОК "Юг". Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович указал, что обошлось без последствий, пишет УНН.

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"Этой ночью над украинским небом уничтожено 17 вражеских дронов. В том числе над Кировоградской областью. Без последствий", - написал Райкович в Telegram.

Как уточнили в ОК "Юг", в Кировоградской области во время вражеской атаки ударными дронами типа "Shahed-131/136" сбили 1 барражирующий снаряд.

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