Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  117586 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
  •  50810 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  187445 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  186941 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  180996 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  151871 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109564 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127572 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118911 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120797 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  394126 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  393742 просмотра

Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий

17 вражеских беспилотников было уничтожено в украинском небе, в том числе над Кировоградской областью, без последствий, и 1 заградительный снаряд был сбит во время вражеского обстрела в Кировоградской области.

Война •   •  11830 просмотра
Над Кировоградской областью ночью уничтожили вражеский "шахед": в ОВА сообщили, что обошлось без последствий

Армия рф ночью атаковала Никополь и громаду в Днепропетровской области, повреждено коммунальное предприятие - ОВА

Российские войска 8 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области в течение ночи, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повредив коммунальное предприятие, частный дом и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  12067 просмотра
Армия рф ночью атаковала Никополь и громаду в Днепропетровской области, повреждено коммунальное предприятие - ОВА

Три человека погибли, 3 ранены в результате удара рф из "Градов" на Запорожье - ОВА

3 человека погибли, 3 получили ранения в результате обстрела из "Градов" Пологовского района Запорожской области, на фоне 357 вражеских обстрелов 8 населенных пунктов.

Война •   •  12390 просмотра
Три человека погибли, 3 ранены в результате удара рф из "Градов" на Запорожье - ОВА

Бойцы ССО уничтожили бронетехнику и солдат рф

Украинские спецназовцы уничтожили 2 боевые машины пехоты, 1 бронетранспортер и убили 9 и ранили 4 российских военнослужащих в Донецкой области, обнаружив вражескую бронетехнику и личный состав с помощью разведывательных беспилотников.

Война •   •  15718 просмотра
Бойцы ССО уничтожили бронетехнику и солдат рф

Еще плюс 890 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 448 400 человек личного состава и 7087 танков.

Война •   •  17990 просмотра
Еще плюс 890 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений на различных участках фронта, во время которых противник нанес 7 ракетных ударов, 104 авиаударов и 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  21479 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59

Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 17 из 24 российских ударных беспилотников и ракету Х-59.

Война •   •  21159 просмотра
Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 ударных дронов и ракету Х-59

В Одесской области "шахед" повредил АЗС и логистически-транспортный объект

В Одесской области во время ночной атаки беспилотник "шахед" повредил автозаправочную станцию и логистически-транспортный комплекс, но никто не пострадал.

Война •   •  20471 просмотра
В Одесской области "шахед" повредил АЗС и логистически-транспортный объект

Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки украинские Воздушные силы нанесли 20 ударов по российским войскам, уничтожив пункт управления, 5 зенитно-ракетных комплексов, вышку связи и 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника.

Война •   •  20203 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 20 ударов по врагу - Генштаб

Силы ПВО ночью сработали в трех областях на юге Украины

Силы противовоздушной обороны на юге Украины за ночь уничтожили семь беспилотников, а также повредили логистический объект и заправку в Одесской области.

Война •   •  20558 просмотра
Силы ПВО ночью сработали в трех областях на юге Украины