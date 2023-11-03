Над Кировоградской областью ночью сбили ракету Х-59 и несколько "шахедов" - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Кировоградской области ночью сбили запущенную российскими войсками ракету Х-59 и несколько ударных дронов, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
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"В ночь на 3 ноября российский агрессор атаковал нашу страну четырьмя десятками шахедов и ракетой Х-59. 24 ударных БпЛА уничтожены. Над Кировоградской областью также. Ракета сбита над Кропивницким районом. Обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры", - сообщил Райкович в Telegram.
Напомним
По данным Сил обороны Юга, 3 "шахеда" сбили в Кировоградской области ночью.