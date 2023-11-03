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Над Кіровоградщиною вночі збили ракету Х-59 та низку "шахедів" - ОВА

Київ • УНН

 • 166226 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Кіровоградській області вночі збили запущену російськими військами ракету Х-59 та низку ударних дронів, повідомив у п'ятницю голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Над Кіровоградщиною вночі збили ракету Х-59 та низку "шахедів" - ОВА

Цитата

"У ніч на 3 листопада російський агресор атакував нашу країну чотирма десятками шахедів та ракетою Х-59. 24 ударних БпЛА знищено. Над Кіровоградщиною також. Ракету збито над Кропивницьким районом. Обійшлося без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури", - повідомив Райкович у Telegram.

Нагадаємо

За даними Сил оборони Півдня, 3 "шахеди" збили у Кіровоградській області вночі.

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