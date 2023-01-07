Над Каменским ПВО уничтожила российский дрон - мэр

Цитата

«Уважаемые каменчане! В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожила вражеский БПЛА над городом. Обошлось без жертв и пострадавших. Есть незначительные повреждения», - написал Белоусов.

Соответствующие службы уже работают, добавил он.

Дополнение

2 января над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.