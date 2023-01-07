Над Каменским ПВО уничтожила российский дрон - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В небе над Каменским в Днепропетровской области ПВО уничтожила российский БПЛА. Об этом сообщил мэр города Андрей Белоусов в Facebook, передает УНН.
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«Уважаемые каменчане! В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожила вражеский БПЛА над городом. Обошлось без жертв и пострадавших. Есть незначительные повреждения», - написал Белоусов.
Соответствующие службы уже работают, добавил он.
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2 января над Днепропетровской и Запорожской областями силы ПВО уничтожили девять дронов “Shahed” и одну ракету, которая летела в направлении Днепра.