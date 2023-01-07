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Над Кам’янським ППО знищила російський дрон - мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У небі над Кам’янським у Дніпропетровській області ППО знищила російський БПЛА. Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов у Facebook, передає УНН.

Над Кам’янським ППО знищила російський дрон - мер

Цитата

«Шановні кам‘янчани! У місті було чутно вибухи. ППО знищила ворожий БПЛА над містом. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження», - написав Білоусов.

Відповідні служби вже працюють, додав він.

Доповнення

2 січня над Дніпропетровською та Запорізькою областями сили ППО знищили дев’ять дронів “Shahed” та одну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра.

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