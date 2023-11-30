Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что согласовано удовлетворение требований кредиторов банка "Конкорд", включенных в 8 очередь, сообщает УНН.

"Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее - Фонд) от 28 ноября 2023 года № 1523 согласовано удовлетворение требований 181 кредитора, включенных в восьмую очередь реестра акцептованных требований кредиторов Акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Конкорд" (далее - АО "АКБ "Конкорд"), на сумму 10 482 003,42 грн, что составляет 100% от общей суммы восьмой очереди", - говорится в сообщении Фонда.

Выплаты осуществляются в безналичной форме путем перечисления средств на счета кредиторов АО "АКБ "Конкорд".

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Напомним, совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка отмечала, что на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно. Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "Конкорд" с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, достигла 647 млн грн.