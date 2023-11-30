Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"
Киев • УНН
Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что согласовано удовлетворение требований кредиторов банка "Конкорд", включенных в 8 очередь, сообщает УНН.
"Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее - Фонд) от 28 ноября 2023 года № 1523 согласовано удовлетворение требований 181 кредитора, включенных в восьмую очередь реестра акцептованных требований кредиторов Акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Конкорд" (далее - АО "АКБ "Конкорд"), на сумму 10 482 003,42 грн, что составляет 100% от общей суммы восьмой очереди", - говорится в сообщении Фонда.
Выплаты осуществляются в безналичной форме путем перечисления средств на счета кредиторов АО "АКБ "Конкорд".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
Напомним, совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка отмечала, что на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно. Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества "АКБ "Конкорд" с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, достигла 647 млн грн.
Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"
Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд".
Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено
Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла Национальную Федерацию бадминтона России, несмотря на юрисдикцию последней над территориями, признанными на международном уровне украинскими. BWF разрешил российским игрокам выступать в качестве "независимых нейтральных спортсменов" после запрета из-за вторжения России в Украину.
Число погибших в результате обстрела РФ поселка на Херсонщине увеличилось до трех
В садовом Херсонской области в результате российского обстрела погибли три человека.
На границе со Словакией фиксируют движение по перекрытию пункта пропуска словацкими дальнобойщиками
Уже фиксируют движение по блокированию словацкими дальнобойщиками пункта пропуска на границе Словакии и Украины.
Контрабанды оружия с территории Украины нет - Нацполиция
Начальник Департамента уголовного розыска НПУ Вадим Дзюбинский заявил, что подтвержденных случаев контрабанды оружия военного образца из Украины в ЕС не зафиксировано; изъятия на границе с ЕС были единичными и касались огнестрельного оружия невоенного назначения.
Конфликта не существует: Подоляк отверг заявления о спорах между Зеленским и Залужным
Советник президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что между политическим и военным руководством страны нет конфликта и заверил, что позиция военных и политических элит в Украине консолидирована.
В результате "прилета" по штабу оккупантов в Токмаке ликвидированы по меньшей мере 14 рашистов - Федоров
По меньшей мере 14 российских солдат были ликвидированы в результате удара по их штаб-квартире в оккупированном Токмаке 28 ноября. Россияне использовали здание на территории детского сада, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
ВС ВС Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
Госсекретарь США Блинкин снова с визитом в Израиле, встретился с Нетаньяху
Госсекретарь США Энтони Блинкин находится в Израиле для переговоров и уже встретился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
Зеленская вошла в ТОП-25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times
Первая леди Украины Елена Зеленская вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times за ее честность и стойкость во время войны. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высоко оценила усилия Елены Зеленской в решении проблем психического здоровья украинцев в условиях конфликта.