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Начало мая принесет в Украину до +24 градусов - синоптик

Киев • УНН

 • 2294 просмотра

В начале мая в Украине ожидается умеренно теплая погода, температура воздуха будет колебаться от +15 до +24 градусов. Прогнозируется небольшой дождь в западных и северных областях.

Начало мая принесет в Украину до +24 градусов - синоптик

В начале мая в Украине ожидается умеренно теплая погода, температура воздуха будет колебаться от +15 до +24 градусов. Прогнозируется небольшой дождь в западных и северных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в среду, пишет УНН.

Детали

"Начало мая в Украине будет умеренно теплым. В четверг температура воздуха составит +15...+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20...+24 градуса", - написала Диденко в соцсетях.

Дождь из-за прохождения атмосферного фронта вероятен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской областях. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, временами сильным.

В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом, днем предполагается +16...+18 градусов. Есть вероятность небольшого дождя, однако может обойтись и облачностью более плотной. Ветер в столице ожидается завтра порывистым, может снижать температуру комфорта на пару градусов - шалик не будет лишним или капюшон, отметила синоптик.

Переменная облачность и потепление: чем порадует украинцев погода в последний день апреля30.04.25, 06:47 • 2910 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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