Початок травня принесе в Україну до +24 градусів - синоптик
Київ • УНН
На початку травня в Україні очікується помірно тепла погода, температура повітря коливатиметься від +15 до +24 градусів. Прогнозується невеликий дощ у західних та північних областях.
На початку травня в Україні очікується помірно тепла погода, температура повітря коливатиметься від +15 до +24 градусів. Прогнозується невеликий дощ у західних та північних областях. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у середу, пише УНН.
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"Початок травня в Україні буде помірно теплим. У четвер температура повітря становитиме +15...+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20...+24 градуси", - написала Діденко у соцмережах.
Дощ через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері на Черкащині та Харківщині. На решті території України без істотних опадів.
Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, часом сильним.
У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень передбачається +16...+18 градусів. Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою. Вітер у столиці очікується завтра поривчатим, може знижувати температуру комфорту на пару градусів - шалик не буде зайвим чи каптур, зазначила синоптик.
Мінлива хмарність та потепління: чим потішить українців погода в останній день квітня30.04.25, 06:47 • 2918 переглядiв