Начальники генштабов стран НАТО призвали Украину продолжать оборонительную реформу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Начальники генеральных штабов стран - членов НАТО призвали Украину продолжать реализацию реформы в оборонном секторе. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НАТО.
Цитата
“Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии”, — заявил Пич.
Сообщается, что в беседе с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчак Военный комитет обсудил НАТО ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее, а также реформу обороны Вооруженных сил в Украине.
“Главы обороны подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили будущее сотрудничество на Черном море и вокруг него. Военный комитет призвал Украину продолжать реализацию крупных реформ, чтобы обеспечить безопасность и развитие для всех украинцев”, — сказал Пич.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что для вступления в НАТО должна соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает получить по итогам саммита лидеров стран НАТО заявление, которое проложит дорогу к получению Плана действий относительно членства. В этом контексте вопрос присутствия Президента Украины Владимира Зеленского на саммите не является определяющим.
Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что вопрос о долгосрочном партнерстве с Украиной будет одной из тем для обсуждения на саммите 14 июня.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украина якобы не пригласили для участия в этом саммите.
В то же время, как УНН сообщили в МИД, на данный момент продолжается диалог с партнерами по НАТО по модальностей привлечения Украины к саммиту лидеров.