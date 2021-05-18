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Начальники генштабов стран НАТО призвали Украину продолжать оборонительную реформу

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Начальники генеральных штабов стран - членов НАТО призвали Украину продолжать реализацию реформы в оборонном секторе. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НАТО.

Начальники генштабов стран НАТО призвали Украину продолжать оборонительную реформу

Цитата

“Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии”, — заявил Пич.

Сообщается, что в беседе с Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчак Военный комитет обсудил НАТО ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее, а также реформу обороны Вооруженных сил в Украине.

“Главы обороны подтвердили свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили будущее сотрудничество на Черном море и вокруг него. Военный комитет призвал Украину продолжать реализацию крупных реформ, чтобы обеспечить безопасность и развитие для всех украинцев”, — сказал Пич.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что для вступления в НАТО должна соответствовать стандартам Альянса, но нельзя сводить все только к реформам, особенно сейчас.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина ожидает получить по итогам саммита лидеров стран НАТО заявление, которое проложит дорогу к получению Плана действий относительно членства. В этом контексте вопрос присутствия Президента Украины Владимира Зеленского на саммите не является определяющим.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что вопрос о долгосрочном партнерстве с Украиной будет одной из тем для обсуждения на саммите 14 июня.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украина якобы не пригласили для участия в этом саммите.

В то же время, как УНН сообщили в МИД, на данный момент продолжается диалог с партнерами по НАТО по модальностей привлечения Украины к саммиту лидеров.

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