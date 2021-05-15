Стефанишина о саммите НАТО: вопрос присутствия Зеленского не является определяющим

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 49606 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 99617 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 112711 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 284890 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 165184 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 436423 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 329619 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 220566 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247528 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256754 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 33543 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 64688 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 49413 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 27204 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 22775 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 50392 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 65683 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 165412 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 284927 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 436446 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 1032 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 21407 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 29813 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 59205 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 82443 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Стефанишина о саммите НАТО: вопрос присутствия Зеленского не является определяющим

Киев • УНН

 • 26548 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина ожидает получить по итогам саммита лидеров стран НАТО заявление, которое проложит дорогу к получению Плана действий относительно членства. В этом контексте вопрос присутствия Президента Украины Владимира Зеленского на саммите не является определяющим. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Стефанишина о саммите НАТО: вопрос присутствия Зеленского не является определяющим

Цитата:

"Мы начали работу, направленную на достижение ожидаемых результатов саммита, который состоится 14 июня... Мы начали работать в этом направлении в прошлом году, то есть, мы занимаемся этим более 8 месяцев. Конечно, для нас в правительстве вопрос физического присутствия Президента на саммите не является определяющим. Мы сосредотачиваемся главным образом на содержательных вопросах", - сказала вице-премьер.

Детали

По словам Стефанишиной, саммит лидеров стран НАТО будет внутренней встречей, в то же время немало союзников уже подтвердили, что Украина будет в повестке дня.

"Прошло 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания. Наша позиция заключается в том, что данное обещание - закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ. Конечно, эти послания будут обсуждаться, они будут подтверждаться, и мы прорабатываем формат, по которому Украина может быть физически вовлечена в эти обсуждения", - добавила она.

Вице-премьер сообщила также, что на следующей неделе в Брюсселе встретится с послами руководства Альянса, чтобы выработать этот формат.

"Но конечно, действительно, важно иметь контакт, и иметь ответы, чтобы Украине предоставили План действий относительно членства", - добавила она.

Что было ранее

На этой неделе глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что вопрос о долгосрочном партнерстве с Украиной будет одной из тем для обсуждения на саммите 14 июня.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украину якобы не пригласили для участия в этом саммите.

В то же время, как сообщили УНН в МИД, на данный момент продолжается диалог с партнерами по НАТО относительно модальностей привлечения Украины к саммиту лидеров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36