Стефанишина о саммите НАТО: вопрос присутствия Зеленского не является определяющим

Цитата:

"Мы начали работу, направленную на достижение ожидаемых результатов саммита, который состоится 14 июня... Мы начали работать в этом направлении в прошлом году, то есть, мы занимаемся этим более 8 месяцев. Конечно, для нас в правительстве вопрос физического присутствия Президента на саммите не является определяющим. Мы сосредотачиваемся главным образом на содержательных вопросах", - сказала вице-премьер.

Детали

По словам Стефанишиной, саммит лидеров стран НАТО будет внутренней встречей, в то же время немало союзников уже подтвердили, что Украина будет в повестке дня.

"Прошло 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации, что настаиваем на выполнении этого обещания. Наша позиция заключается в том, что данное обещание - закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ. Конечно, эти послания будут обсуждаться, они будут подтверждаться, и мы прорабатываем формат, по которому Украина может быть физически вовлечена в эти обсуждения", - добавила она.

Вице-премьер сообщила также, что на следующей неделе в Брюсселе встретится с послами руководства Альянса, чтобы выработать этот формат.

"Но конечно, действительно, важно иметь контакт, и иметь ответы, чтобы Украине предоставили План действий относительно членства", - добавила она.

Что было ранее

На этой неделе глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что вопрос о долгосрочном партнерстве с Украиной будет одной из тем для обсуждения на саммите 14 июня.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что послы НАТО на последней встрече утвердили программу саммита Организации Североатлантического договора, который должен состояться 14 июня, и Украину якобы не пригласили для участия в этом саммите.

В то же время, как сообщили УНН в МИД, на данный момент продолжается диалог с партнерами по НАТО относительно модальностей привлечения Украины к саммиту лидеров.