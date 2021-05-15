Стефанішина про саміт НАТО: питання присутності Зеленського не є визначальним

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“Ми почали роботу, спрямовану на досягнення очікуваних результатів саміту, який відбудеться 14 червня... Ми почали працювати у цьому напрямку минулого року, тобто, ми займаємось цим понад 8 місяців. Звісно, для нас в уряді питання фізичної присутності Президента на саміті не є визначальним. Ми зосереджуємось головним чином на змістовних питаннях”, — сказала віце-прем’єр.

Деталі

Зі слів Стефанішиної, саміт лідерів країн НАТО буде внутрішньою зустріччю, водночас чимало союзників уже підтвердили, що Україна буде на порядку денному.

“Минуло 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні і Грузії у майбутньому буде надано членство. І зараз ми у такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки. Наша позиція полягає у тому, що дана обіцянка — закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ. Звичайно, ці послання обговорюватимуться, вони підтверджуватимуться, і ми опрацьовуємо формат, за яким Україна може бути фізично залученою до цих обговорень”, — додала вона.

Віце-прем’єр повідомила також, що наступного тижня в Брюсселі зустрінеться з послами керівництва Альянсу, аби виробити цей формат.

“Але звичайно, дійсно, важливо мати контакт, і мати відповіді, щоб Україні надали План дій щодо членства”, — додала вона.

Що було раніше

Цього тижня очільник представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що питання про довгострокове партнерство з Україною буде однією з тем для обговорення на саміті 14 червня.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.

Водночас, як повідомили УНН у МЗС, поки триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.