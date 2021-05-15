Стефанішина про саміт НАТО: питання присутності Зеленського не є визначальним

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 21460 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 71168 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 155305 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 189649 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 170289 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 164739 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 113208 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88807 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 220866 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89748 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 45312 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 58008 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 67075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 83834 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 22908 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 188340 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 220882 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 311384 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 475202 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 458318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 24023 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43976 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48628 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48479 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48886 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Стефанішина про саміт НАТО: питання присутності Зеленського не є визначальним

Київ • УНН

 • 26548 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна очікує отримати за підсумками саміту лідерів країн НАТО заяву, яка прокладе дорогу до отримання Плану дій щодо членства. У цьому контексті питання присутності Президента України Володимира Зеленського на саміті не є визначальним. Про це під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму заявила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.

Стефанішина про саміт НАТО: питання присутності Зеленського не є визначальним

Цитата:

“Ми почали роботу, спрямовану на досягнення очікуваних результатів саміту, який відбудеться 14 червня... Ми почали працювати у цьому напрямку минулого року, тобто, ми займаємось цим понад 8 місяців. Звісно, для нас в уряді питання фізичної присутності Президента на саміті не є визначальним. Ми зосереджуємось головним чином на змістовних питаннях”, — сказала віце-прем’єр.

Деталі

Зі слів Стефанішиної, саміт лідерів країн НАТО буде внутрішньою зустріччю, водночас чимало союзників уже підтвердили, що Україна буде на порядку денному.

“Минуло 13 років з часу Бухарестського саміту, на якому було вирішено, що Україні і Грузії у майбутньому буде надано членство. І зараз ми у такій ситуації, що наполягаємо на виконанні цієї обіцянки. Наша позиція полягає у тому, що дана обіцянка — закріплена, і на наступному саміті вона буде підтверджена, і заява цього саміту прокладе дорогу до ПДЧ. Звичайно, ці послання обговорюватимуться, вони підтверджуватимуться, і ми опрацьовуємо формат, за яким Україна може бути фізично залученою до цих обговорень”, — додала вона.

Віце-прем’єр повідомила також, що наступного тижня в Брюсселі зустрінеться з послами керівництва Альянсу, аби виробити цей формат.

“Але звичайно, дійсно, важливо мати контакт, і мати відповіді, щоб Україні надали План дій щодо членства”, — додала вона.

Що було раніше

Цього тижня очільник представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що питання про довгострокове партнерство з Україною буде однією з тем для обговорення на саміті 14 червня.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.

Водночас, як повідомили УНН у МЗС, поки триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94