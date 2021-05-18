Начальники генштабів країн НАТО закликали Україну продовжувати оборонну реформу

Цитата

“Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії”, — заявив Піч.

Повідомляється, що в бесіді з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком Військовий комітет обговорив НАТО ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї, а також реформу оборони Збройних сил в Україні.

“Глави оборони підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили майбутню співпрацю на Чорному морі і навколо нього. Військовий комітет закликав Україну продовжувати реалізацію великих реформ, щоб забезпечити безпеку і розвиток для всіх українців”, — сказав Піч.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО повинна відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна очікує отримати за підсумками саміту лідерів країн НАТО заяву, яке прокладе дорогу до отримання Плану дій щодо членства. У цьому контексті питання присутності Президента України Володимира Зеленського на саміті не є визначальним.

Глава представництва НАТО в Україні Олександр Винніков заявив, що питання про довгострокове партнерство з Україною буде однією з тем для обговорення на саміті 14 червня.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.

У той же час, як повідомили УНН в МЗС, на даний момент триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.