Начальники генштабів країн НАТО закликали Україну продовжувати оборонну реформу

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 16964 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 59721 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 144837 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 180458 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 162194 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 160477 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 110312 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88305 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 212526 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89589 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
72%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 95575 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 36512 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 49353 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 58396 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 75116 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 179695 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 212509 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 303716 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 468141 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 451848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 16713 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 41406 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 46291 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 46319 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 46897 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Начальники генштабів країн НАТО закликали Україну продовжувати оборонну реформу

Київ • УНН

 • 14903 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Начальники генеральних штабів країн — членів НАТО закликали Україну продовжувати реалізацію реформи в оборонному секторі. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Стюарт Піч, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НАТО.

Начальники генштабів країн НАТО закликали Україну продовжувати оборонну реформу

Цитата

“Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії”, — заявив Піч.

Повідомляється, що в бесіді з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком Військовий комітет обговорив НАТО ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї, а також реформу оборони Збройних сил в Україні.

“Глави оборони підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили майбутню співпрацю на Чорному морі і навколо нього. Військовий комітет закликав Україну продовжувати реалізацію великих реформ, щоб забезпечити безпеку і розвиток для всіх українців”, — сказав Піч.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО повинна відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.

Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна очікує отримати за підсумками саміту лідерів країн НАТО заяву, яке прокладе дорогу до отримання Плану дій щодо членства. У цьому контексті питання присутності Президента України Володимира Зеленського на саміті не є визначальним.

Глава представництва НАТО в Україні Олександр Винніков заявив, що питання про довгострокове партнерство з Україною буде однією з тем для обговорення на саміті 14 червня.

Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.

У той же час, як повідомили УНН в МЗС, на даний момент триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36