Начальники генштабів країн НАТО закликали Україну продовжувати оборонну реформу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Начальники генеральних штабів країн — членів НАТО закликали Україну продовжувати реалізацію реформи в оборонному секторі. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Стюарт Піч, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НАТО.
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“Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки, включаючи порушення суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії”, — заявив Піч.
Повідомляється, що в бесіді з Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком Військовий комітет обговорив НАТО ситуацію з безпекою в Україні та навколо неї, а також реформу оборони Збройних сил в Україні.
“Глави оборони підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили майбутню співпрацю на Чорному морі і навколо нього. Військовий комітет закликав Україну продовжувати реалізацію великих реформ, щоб забезпечити безпеку і розвиток для всіх українців”, — сказав Піч.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє, що для вступу в НАТО повинна відповідати стандартам Альянсу, але не можна зводити все лише до реформ, особливо зараз.
Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Україна очікує отримати за підсумками саміту лідерів країн НАТО заяву, яке прокладе дорогу до отримання Плану дій щодо членства. У цьому контексті питання присутності Президента України Володимира Зеленського на саміті не є визначальним.
Глава представництва НАТО в Україні Олександр Винніков заявив, що питання про довгострокове партнерство з Україною буде однією з тем для обговорення на саміті 14 червня.
Раніше в соціальних мережах з’явилася інформація, що посли НАТО на останній зустрічі затвердили програму саміту Організації Північноатлантичного договору, який повинен відбутися 14 червня, і Україну нібито не запросили для участі в цьому саміті.
У той же час, як повідомили УНН в МЗС, на даний момент триває діалог з партнерами по НАТО щодо модальностей залучення України до саміту лідерів.