Начальник управления государственной службы охраны "ЛНР" объявлен в розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Луганской области начато специальное досудебное расследование в отношении так называемого начальника управления государственной службы охраны "министерства внутренних дел "ЛНР". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который активно участвует в деятельности террористической организации "ЛНР".
Установлено, что в феврале 2015 года указанный гражданин инициировал и дал согласие на назначение его на должность "начальника управления государственной службы охраны" незаконно созданного правоохранительного органа террористической организации "ЛНР", которую занимает до сих пор.
Находясь на этой должности, псевдоправоохранитель обеспечивает охрану и защиту структурных подразделений и незаконных органов исполнительной власти террористической организации "ЛНР", а именно лиц, занимающих так называемые должности судей, прокуроров, следователей и других "должностных лиц" в правоохранительных и контролирующих органах указанной террористической организации, образованных вопреки Конституции и законодательству Украины.
Прокуратурой области указанном гражданину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (УК) Украины (участие в деятельности террористической организации).
В настоящее время на основании постановления следственного судьи прокуратурой Луганской области начато специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве.
Напомним, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН 4 мая, руководительнице государственного комитета по земельным отношениям "ЛНР" сообщено о подозрении.