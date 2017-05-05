Начальника управління державної служби охорони "ЛНР" оголошено в розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Луганщині розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно так званого начальника управління державної служби охорони "міністерства внутрішніх справ "ЛНР". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Оскільки підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено у розшук", - йдеться у повідомленні.
Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який бере активну участь у діяльності терористичної організації “ЛНР”.
Встановлено, що у лютому 2015 року вказаний громадянин ініціював та надав згоду на призначення його на посаду “начальника управління державної служби охорони” незаконно утвореного правоохоронного органу терористичної організації “ЛНР”, яку обіймає і дотепер.
Перебуваючи на цій посаді, псевдоправоохоронець забезпечує охорону та захист структурних підрозділів та незаконних органів виконавчої влади терористичної організації “ЛНР”, а саме осіб, які займають так звані посади суддів, прокурорів, слідчих та інших “посадових осіб” у правоохоронних та контролюючих органах вказаної терористичної організації, утворених всупереч Конституції та законодавства України.
Прокуратурою області вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (КК) України (участь у діяльності терористичної організації).
На теперішній час на підставі ухвали слідчого судді прокуратурою Луганської області розпочато спеціальне досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Нагадаємо що санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН 4 травня, очільниці державного комітету по земельним відносинам "ЛНР" повідомлено про підозру.