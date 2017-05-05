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Начальник склада вооружения полиции Киевской области получил условный срок за продажу боеприпасов

Киев • УНН

 • 12630 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Суд приговорил начальника склада вооружения управления логистики и материально-технического ГУ ЧП в Киевской области приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года по обвинению в продаже боеприпасов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Начальник склада вооружения полиции Киевской области получил условный срок за продажу боеприпасов

По сообщению прокуратуры, сегодня суд признал виновным начальника склада вооружения управления логистики и материально-технического обеспечения ГУНП в Киевской области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных 2 ст. 262, ч. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

"Начальника склада вооружения управления логистики и материально-технического обеспечения ГУНП в Киевской области осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года", - отметили в ведомстве.

В прокуратуре Киевской области напомнили, что указанного милиционера и старшего сержанта полиции были задержаны 17 марта этого года сотрудниками правоохранительных органов при продаже боеприпасов в количестве 1400 штук.

В правоохранительном органе уточнили, что работники полиции ради собственного обогащения, злоупотребляя своим служебным положением, похитили боеприпасы со склада вооружения и организовали незаконную деятельность по сбыту оружия.

Кроме того, добавили в ведомстве, в отношении старшего сержанта полиции досудебное расследование продолжается, в ближайшее время обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, двух торговцев боеприпасами задержали на Черниговщине.

Украинские Национальные Новости

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