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Начальник складу озброєння поліції Київщини отримав умовний термін за продаж боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Суд засудив начальника складу озброєння управління логістики та матеріально-технічного ГУ НП у Київській області засуджено до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки за обвинуваченням у продажу боєприпасів, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Начальник складу озброєння поліції Київщини отримав умовний термін за продаж боєприпасів

За повідомленням прокуратури, сьогодні суд визнав винним начальника складу озброєння управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Київській області у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 2 ст. 262, ч. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.

“Начальника складу озброєння управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП в Київській області засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки”, — зазначили у відомстві.

У прокуратурі Київської області нагадали, що вказаного правоохоронця та старшого сержанта поліції було затримано 17 березня цього року співробітниками правоохоронних органів під час продажу бойових припасів у кількості 1400 штук.

У правоохоронному органі уточнили, що працівники поліції заради власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, викрали бойові припаси зі складу озброєння та організували незаконну діяльність по збуту зброї.

Крім того, додали у відомстві, відносно старшого сержанта поліції досудове розслідування триває, найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, двох торгівців боєприпасами затримали на Чернігівщині.

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