Начальник польского Генштаба приехал в Киев по приглашению Сырского: обсудил поддержку ВСУ

Начальник Генштаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула прибыл с визитом в Киев по приглашению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и уже провел с ним встречу. Об этом сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Польши в четверг в Х, пишет УНН.

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"Начальник Генерального штаба ВС Польши генерал Веслав Кукула начал рабочую встречу в Киеве с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину. Генерал прибыл с визитом по приглашению Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского", - сообщили в Генштабе ВС Польши.

Как отметили в Генштабе ВС Польши, "это еще одна важная встреча обоих командующих, которая демонстрирует солидарность и сотрудничество между Польшей и нашим восточным соседом перед лицом российской агрессии".

"Во время встречи генералы Веслав Кукула и Александр Сырский обсудили текущую ситуацию на фронте во время войны, которую российская федерация ведет против Украины, потребности и возможности поддержки Вооруженных сил этой страны и подготовку украинских военных в составе Командования миссии ЕС CAT-C (Combined Arms Training) на территории Польши. Генерал Сырский и его коллеги также обсудили вопросы функционирования противовоздушной обороны. В конце визита Главнокомандующий ВС Украины поблагодарил Польшу за оказанную до сих пор помощь", - указали в Генштабе польских ВС.

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