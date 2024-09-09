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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чиновника НБУ подозревают в продаже земли по заниженной цене с убытками в более 5 млн гривен

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9 сентября 2024, 10:27  •  5004 просмотра

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Начальнику отдела НБУ сообщено о подозрении в служебной халатности при продаже земельных участков. Из-за продажи по заниженной цене государству нанесен ущерб на сумму более 5 млн грн.

Начальнику одного из отделов Национального банка Украины сообщено о подозрении в служебной халатности при продаже земельных участков НБУ. Из-за продажи по заниженной цене государству нанесен ущерб на более 5 млн грн.  Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН

Детали

Как сообщается, в 2021 году Национальный банк Украины приобрел право собственности на имущество, переданное в ипотеку физическим лицом, в том числе и земельные участки, расположенные в Киевской области общей площадью более 15 га. В то время эти участки стоили почти 9 млн грн.

В 2022 году НБУ утвердило условия продажи этого имущества и земельных участков.

Подозреваемый должен был обеспечить надлежащий контроль и проверку стоимости земельных участков. продавать участки должны были бы по стоимости, определенной при оценке. Вместо этого выставили на продажу их по балансовой цене, которая намного ниже. Соответственно это привело к потере активов банка на сумму более 5 млн грнНачальнику одного из отделов Национального банка сообщено о подозрении по факту служебной халатности при реализации имущества банка, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

- рассказали в прокуратуре

Ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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Татьяна Краевская

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