Посадовця НБУ підозрюють в продажі землі за заниженою ціною зі збитками у понад 5 млн гривень

Начальнику одного з відділів Національного банку України повідомлено про підозру у службовій недбалості при продажі земельних ділянок НБУ. Через продаж за заниженою ціною державі завдано збитків на понад 5 млн грн. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

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Як повідомляється, у 2021 році Національний банк України набув право власності на майно, передане в іпотеку фізичною особою, зокрема і земельні ділянки, розташовані у Київській області загальною площею понад 15 га. На той час ці ділянки коштували майже 9 млн грн.



В 2022 році НБУ затвердило умови продажу цього майна та земельних ділянок.

Підозрюваний мав забезпечити належний контроль та перевірку вартості земельних ділянок.Продавати ділянки мали б за вартістю, визначеною під час оцінки. Натомість виставили на продаж їх за балансовою ціною, що набагато нижча. Відповідно це призвело до втрати активів банку на суму понад 5 млн грнНачальнику одного з відділів Національного банку повідомлено про підозру за фактом службової недбалості під час реалізації майна банку, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). - розповіли у прокуратурі

Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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