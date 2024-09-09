Посадовця НБУ підозрюють в продажі землі за заниженою ціною зі збитками у понад 5 млн гривень

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56886 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 112017 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150558 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 122955 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114618 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116298 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144544 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75591 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84042 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 180949 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Очікується, що дощ триватиме ще 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 35251 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 27837 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 25152 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 24241 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 20856 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150566 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144548 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 180958 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518587 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7384 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34656 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34242 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36349 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59794 перегляди
Актуальне
Посадовця НБУ підозрюють в продажі землі за заниженою ціною зі збитками у понад 5 млн гривень

Посадовця НБУ підозрюють в продажі землі за заниженою ціною зі збитками у понад 5 млн гривень

Київ • УНН

 • 12342 перегляди

Начальнику відділу НБУ повідомлено про підозру у службовій недбалості при продажі земельних ділянок. Через продаж за заниженою ціною державі завдано збитків на суму понад 5 млн грн.

Начальнику одного з відділів Національного банку України повідомлено про підозру у службовій недбалості при продажі земельних ділянок НБУ. Через продаж за заниженою ціною державі завдано збитків на понад 5 млн грн.  Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, у 2021 році Національний банк України набув право власності на майно, передане в іпотеку фізичною особою, зокрема і земельні ділянки, розташовані у Київській області загальною площею понад 15 га. На той час ці ділянки коштували майже 9 млн грн.

В 2022 році НБУ затвердило умови продажу цього майна та земельних ділянок.

Підозрюваний мав забезпечити належний контроль та перевірку вартості земельних ділянок.Продавати ділянки мали б за вартістю, визначеною під час оцінки. Натомість виставили на продаж їх за балансовою ціною, що набагато нижча. Відповідно це призвело до втрати активів банку на суму понад 5 млн грнНачальнику одного з відділів Національного банку повідомлено про підозру за фактом службової недбалості під час реалізації майна банку, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

- розповіли у прокуратурі

Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Шахрайське заволодіння готелем на воді "Баккара" у Києві - підозру отримав директор підприємства06.09.24, 11:29 • 42065 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36