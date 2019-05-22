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Вступили в силу изменения в Закон Украины "О Государственном бюро расследований"

Вступили в силу изменения в Закон Украины "О Государственном бюро расследований"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. 21 мая 2019, в газете “Голос Украины” опубликован текст Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований”, подписанный Президентом 18 мая 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Конкретные изменения приведены в перечне ниже:

  • В Государственном бюро расследований будут собственные оперуполномоченные;
  • В смете Государственного бюро расследований предусматривается создание фонда для проведения оперативно-розыскных (негласных следственных) действий;
  • Квалификационные требования к директорам терруправлений и руководителей подразделений центрального аппарата закреплены законодательно;
  • Перед назначением в ГБР лица рядового и начальствующего состава будут приносить присягу;
  • Вводятся специальные звания лицам рядового и начальствующего состава ГБР;
  • Вводятся доплаты за научную степень и премии.

Директором ТУ ГБР может быть гражданин Украины, который:

  • имеет высшее юридическое образование;
  • имеет стаж работы в области права не менее семи лет (после получения высшего образования);
  • имеет опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
  • свободно владеющий государственным языком.

    • Руководителем подразделения центрального аппарата ГБР может быть гражданин Украины, который:

  • имеет высшее образование в соответствии с направлением деятельности подразделения;
  • имеет стаж работы в соответствующей сфере не менее семи лет;
  • имеет опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;
  • свободно владеющий государственным языком.

    • Звание иметь лица рядового и начальствующего состава ГБР:

  • специальное звание рядового состава — рядовой Государственного бюро расследований
  • специальные звания младшего начальствующего состава:
  • капрал Государственного бюро расследований
  • сержант Государственного бюро расследований
  • старший сержант Государственного бюро расследований

    • 3) специальные звания среднего начальствующего состава:

    • младший лейтенант Государственного бюро расследований
    • лейтенант Государственного бюро расследований
    • старший лейтенант Государственного бюро расследований
    • капитан Государственного бюро расследований

    4) специальные звания старшего начальствующего состава:

    • майор Государственного бюро расследований
    • подполковник Государственного бюро расследований
    • полковник Государственного бюро расследований

    5) специальное звание высшего начальствующего состава — генерал-майор Государственного бюро расследований.

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