Вступили в силу изменения в Закон Украины "О Государственном бюро расследований"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. 21 мая 2019, в газете “Голос Украины” опубликован текст Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований”, подписанный Президентом 18 мая 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Конкретные изменения приведены в перечне ниже:
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- В Государственном бюро расследований будут собственные оперуполномоченные;
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- В смете Государственного бюро расследований предусматривается создание фонда для проведения оперативно-розыскных (негласных следственных) действий;
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- Квалификационные требования к директорам терруправлений и руководителей подразделений центрального аппарата закреплены законодательно;
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- Перед назначением в ГБР лица рядового и начальствующего состава будут приносить присягу;
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- Вводятся специальные звания лицам рядового и начальствующего состава ГБР;
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- Вводятся доплаты за научную степень и премии.
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Директором ТУ ГБР может быть гражданин Украины, который:
Руководителем подразделения центрального аппарата ГБР может быть гражданин Украины, который:
Звание иметь лица рядового и начальствующего состава ГБР:
3) специальные звания среднего начальствующего состава:
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- младший лейтенант Государственного бюро расследований
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- лейтенант Государственного бюро расследований
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- старший лейтенант Государственного бюро расследований
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- капитан Государственного бюро расследований
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4) специальные звания старшего начальствующего состава:
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- майор Государственного бюро расследований
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- подполковник Государственного бюро расследований
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- полковник Государственного бюро расследований
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5) специальное звание высшего начальствующего состава — генерал-майор Государственного бюро расследований.