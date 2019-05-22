Вступили в силу изменения в Закон Украины "О Государственном бюро расследований"

Конкретные изменения приведены в перечне ниже:



В Государственном бюро расследований будут собственные оперуполномоченные;



В смете Государственного бюро расследований предусматривается создание фонда для проведения оперативно-розыскных (негласных следственных) действий;



Квалификационные требования к директорам терруправлений и руководителей подразделений центрального аппарата закреплены законодательно;



Перед назначением в ГБР лица рядового и начальствующего состава будут приносить присягу;



Вводятся специальные звания лицам рядового и начальствующего состава ГБР;



Вводятся доплаты за научную степень и премии.



Директором ТУ ГБР может быть гражданин Украины, который:

имеет высшее юридическое образование;

имеет стаж работы в области права не менее семи лет (после получения высшего образования);

имеет опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;

свободно владеющий государственным языком.

Руководителем подразделения центрального аппарата ГБР может быть гражданин Украины, который:

имеет высшее образование в соответствии с направлением деятельности подразделения;

имеет стаж работы в соответствующей сфере не менее семи лет;

имеет опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет;

свободно владеющий государственным языком.

Звание иметь лица рядового и начальствующего состава ГБР:

специальное звание рядового состава — рядовой Государственного бюро расследований

специальные звания младшего начальствующего состава:

капрал Государственного бюро расследований

сержант Государственного бюро расследований

старший сержант Государственного бюро расследований

3) специальные звания среднего начальствующего состава:



младший лейтенант Государственного бюро расследований



лейтенант Государственного бюро расследований



старший лейтенант Государственного бюро расследований



капитан Государственного бюро расследований



4) специальные звания старшего начальствующего состава:



майор Государственного бюро расследований



подполковник Государственного бюро расследований



полковник Государственного бюро расследований



5) специальное звание высшего начальствующего состава — генерал-майор Государственного бюро расследований.