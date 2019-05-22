Набули чинності зміни до Закону України "Про Державне бюро розслідувань"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. 21 травня 2019 року, у газеті “Голос України” опубліковано текст Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань”, підписаний Президентом 18 травня 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
Конкретні зміни наведені у переліку нижче:
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- В Державному бюро розслідувань будуть власні оперуповноважені;
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- У кошторисі Державного бюро розслідувань передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій;
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- Кваліфікаційні вимоги до директорів теруправлінь та керівників підрозділів центрального апарату закріплені законодавчо;
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- Перед призначенням до ДБР особи рядового і начальницького складу складатимуть присягу;
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- Вводяться спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу ДБР;
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- Вводяться доплати за науковий ступінь та премії.
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Директором ТУ ДБР може бути громадянин України, який:
Керівником підрозділу центрального апарату ДБР може бути громадянин України, який:
Звання матимуть особи рядового та начальницького складу ДБР:
3) спеціальні звання середнього начальницького складу:
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- молодший лейтенант Державного бюро розслідувань;
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- лейтенант Державного бюро розслідувань;
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- старший лейтенант Державного бюро розслідувань;
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- капітан Державного бюро розслідувань;
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4) спеціальні звання старшого начальницького складу:
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- майор Державного бюро розслідувань;
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- підполковник Державного бюро розслідувань;
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- полковник Державного бюро розслідувань;
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5) спеціальне звання вищого начальницького складу — генерал-майор Державного бюро розслідувань.