Вступили в силу штрафы за незаконное использование символики Нацполиции

Вступили в силу отдельные положения ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины", который вступил в силу 2 ноября 2018. Речь идет о пунктах, которыми предусмотрено введение административной ответственности.

Отмечается, что незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Нацполиции влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. Грн).

Незаконное использование органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями, а также общественными объединениями признаков принадлежности, наименование Нацполиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках документов, в наименовании при отсутствии признаков деяния, предусмотренного Уголовным кодексом Украины "влечет наложение штрафа на физических лиц - предпринимателей, должностных лиц органов государственной власти, органе у местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

За повторные действия за такое же правонарушение, если в течение года уже было административное взыскание, будет налагаться штраф на физических лиц от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на физических лиц - предпринимателей, должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч необлагаемых рублей.