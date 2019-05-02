Набули чинності штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції

Набули чинності окремі положення ЗУ ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України”, який набув чинності 2 листопада 2018 року. Мова йде про пункти, якими передбачено запровадження адміністративної відповідальності.

Зазначається, що незаконне використання фізичною особою ознак належності до Нацполіції тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн).

Незаконне використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, а також громадськими об’єднаннями ознак належності, найменування Нацполіції або похідних від нього, у тому числі викладених іноземною мовою, на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках документів, у найменуванні за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України ”тягне за собою накладення штрафу на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. до 51 тис. грн)”.

За повторні дії за таке саме правопорушення, якщо впродовж року вже було адміністративне стягнення, накладатиметься штраф на фізичних осіб від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на фізичних осіб - підприємців, посадових осіб – від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.