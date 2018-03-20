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НАБУ завершило следствие по делу экс-прокурора ГПУ Суса

НАБУ завершило следствие по делу экс-прокурора ГПУ Суса

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили экс-заместителю руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о завершении досудебного расследования в отношении него по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Бюро также отметили, что 16 марта 2018 года подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Напомним, 25 июля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ. 26 июля 2017 года Дмитрию Сусу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, 13 февраля 2018 года Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога к бывшему заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрию Сусу сроком на 40 суток.

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