НАБУ завершило следствие по делу экс-прокурора ГПУ Суса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.
"Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили экс-заместителю руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о завершении досудебного расследования в отношении него по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В Бюро также отметили, что 16 марта 2018 года подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.
Напомним, 25 июля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ. 26 июля 2017 года Дмитрию Сусу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, 13 февраля 2018 года Соломенский районный суд Киева применил меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога к бывшему заместителю начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрию Сусу сроком на 40 суток.