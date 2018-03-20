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НАБУ завершило слідство у справі екс-прокурора ГПУ Суса

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

"Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про завершення досудового розслідування стосовно нього за підозрою у вчиненні злочину за ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ст. 366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У Бюро також зазначили, що 16 березня 2018 року підозрюваному та його захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження, після ознайомлення з якими буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.

Нагадаємо, 25 липня минулого року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ. 26 липня 2017 року Дмитру Сусу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Кримінального кодексу України. 

Як повідомляв УНН, 13 лютого 2018 року Солом'янський районний суд Києва застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитра Суса строком на 40 діб. 

Українські Національні Новини

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