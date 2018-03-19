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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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НАБУ завершило следствие в отношении подозреваемых во взяточничестве депутата и прокурора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по подозрению в получении неправомерной выгоды депутатом Одесского областного совета и прокурором местной прокуратуры из Одесской области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили депутату Одесского областного совета и заместителю руководителя одной из местных прокуратур Одесской области о завершении досудебного расследования в отношении них по подозрению в совершении преступления по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также, по информации Бюро, 15 марта 2018 года этим лицам и их защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

По версии следствия, сообщили в НАБУ, депутат Одесского областного совета в сговоре с заместителем руководителя одной из местных прокуратур Одесской области осуществляли давление на директора одной из местных агропромышленных компаний, с целью его склонения к предоставлению неправомерной выгоды. При этом подозреваемые обещали прекратить давление на предприятие и всячески способствовать в дальнейшей хозяйственной деятельности предпринимателя.

Сразу после получения неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США должностные лица были задержаны. 9 октября 2017 года им сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.4 ст.368 УК Украины.

Как сообщал УНН, 9 октября 2017 года правоохранители задержали заместителя прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутата облсовета.

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