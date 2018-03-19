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НАБУ завершило слідство щодо підозрюваних у хабарництві депутата і прокурора з Одещини

НАБУ завершило слідство щодо підозрюваних у хабарництві депутата і прокурора з Одещини

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України завершило слідство за підозрою в отриманні неправомірної вигоди депутатом Одеської обласної ради та прокурором місцевої прокуратури з Одещини, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили депутату Одеської обласної ради та заступнику керівника однієї із місцевих прокуратур Одеської області про завершення досудового розслідування стосовно них за підозрою у вчиненні злочину за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Бюро, 15 березня 2018 року цим особам та їхнім захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

За версією слідства, поінформували у НАБУ, депутат Одеської обласної ради у змові з заступником керівника однієї із місцевих прокуратур Одеської області здійснювали тиск на директора однієї з місцевих агропромислових компаній, з метою його схиляння до надання неправомірної вигоди. Натомість підозрювані обіцяли припинити тиск на підприємство та всіляко сприяти в подальшій господарській діяльності підприємця.

Одразу після отримання неправомірної вигоди в розмірі 40 тис. доларів США посадовців було затримано. 9 жовтня 2017 року їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.4 ст.368 КК України.

Як повідомляв УНН, 9 жовтня 2017 року правоохоронці затримали заступника прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури і депутата облради.

Українські Національні Новини

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