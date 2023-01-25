НАБУ задержало мэра Рени по подозрению в получении взятки в 50 тыс. долларов

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о мэре города Рени Игоре Плехове.

Сообщается, что под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ на просьбе и получении неправомерной выгоды главу и депутата одного из городских советов Одесской области разоблачили 24 января 2023 года.

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«По данным следствия, депутат по предварительному сговору с городским головой получил часть неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долл. США от гражданина за обеспечение передачи ему в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. Общая сумма неправомерной выгоды, о предоставлении которой просили чиновники, составляла 100 тыс. долл. США. Лица разоблачены «с поличным» сразу после получения ими части оговоренных средств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. После сообщения лицам о подозрении прокурорами САП будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Дополнение

Депутата Одесского областного совета от партии "Доверяй делам", председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Дмитрия Чапиру задержали по подозрению в получении 120 тыс. гривен взятки.