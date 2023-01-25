НАБУ затримало мера Рені за підозрою в отриманні хабаря у 50 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. дол. голову та депутата однієї з міських рад Одеської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про мера міста Рені Ігоря Плехова.
Повідомляється, що 24 січня 2023 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області.
Цитата
«За даними слідства, депутат за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди в сумі 50 тис. дол. США від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила 100 тис. дол. США. Осіб викрито «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Після повідомлення особам про підозру прокурорами САП вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів.
Доповнення
Депутата Одеської обласної ради від партії "Довіряй ділам", голову постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики Дмитра Чапіру затримали за підозрою в одержанні 120 тис. гривень хабаря.