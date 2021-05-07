НАБУ "потеряло" письмо Омеляна о схемах коррупции в "Укрзализныце"

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 110055 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 165780 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 169001 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 251203 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 293264 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153948 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142429 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 252165 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126133 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185201 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 166670 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 152675 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 183166 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 39536 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 151281 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 293266 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 252165 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 408906 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 375413 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 359281 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 151281 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 183166 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 166670 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 251205 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 167590 просмотра
Актуальное
НАБУ "потеряло" письмо Омеляна о схемах коррупции в "Укрзализныце"

НАБУ "потеряло" письмо Омеляна о схемах коррупции в "Укрзализныце"

Киев  •  УНН

 • 26590 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В 2017 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился в Национальное антикоррупционное бюро с письмом, где изложил системные схемы коррупции в “Укрзализныци”. Но детективы дважды проигнорировали документ. Об этом экс-министр рассказал в комментарии УНН.

Он уточнил, что сначала направил письмо о коррупции в “Укрзализныце” тогдашнему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

“Я передал его Гройсману во время заседания КМУ. Документ содержал многочисленные нарушения, детальное описание схем, много фамилий, в том числе — чиновников. Реакции не было никакой, поэтому я обратился с письмом к ряду правоохранительных органов, в том числе — в НАБУ.

К сожалению, кроме ГПУ на мое письмо никто не отреагировал. А НАБУ даже не вызвало меня на допрос. А должно было бы, потому что вполне логично, что если топ-чиновник заявляет о фактах системной коррупции и дает письменные показания по этому поводу, то детективы должны спросить, на чем оно основывается? Что стало основой его анализа? Этого сделано не было”, — вспоминает Омелян.

Через два года Омеляна таки допросили по вопросам коррупции в “Укрзализныци”.

“Тогда я узнал у детективов, что они мое предыдущее письмо просто не получили. Поэтому я снова передал детективам копию письма со всеми приложениями — около 100 листов. Я так понимаю, что кто-то или просто спрятал мое письмо, или направил его в другое подразделение, а не то, которое занимается железной дорогой”, — уточнил бывший министр инфраструктуры.

Омелян убежден, что коррупцию в “Укрзализныце” ликвидировать просто, но правоохранительные органы решили замолчать проблему топ-коррупции, занимаясь “стрелочниками”.

“Ключевые схемы в „Укрзализныце“ — они же на самом деле очень просты. Не надо исследовать какие-то оффшоры, делать запросы в международные структуры, там все примитивно: сидит бэк-офис, в который направляют всех закупщиков „Укрзализныци“ и говорит: ребята, вы даете откат в размере 200-300% и только тогда получаете контракт. А не даете — до свидания. При желании зафиксировать это можно элементарно просто. Все схемы примитивные, изобретать велосипед не нужно, но никто этого почему-то не делает”, — констатирует Емельян.

Дополнение

Системное потакание коррупции в “Укрзализныце” со стороны НАБУ и САП изучает сейчас парламентская Временная следственная комиссия, представители которой недавно встречались с детективами бюро. После встречи в ВСК заявили, что НАБУ игнорирует обязанность расследовать коррупцию на железной дороге, и объясняет это чрезмерной нагрузкой.

При том, что в НАБУ создан специальний отдел детективов, который должен заниматься “Укрзализныцей”, они тратят свое время на второстепенные занятия. Например, главный “железнодорожный” детектив Денис Гюльмагомедов проводит тренинги по заказу фонда “Возрождение” Джорджа Сороса и читает лекции в соцсетях Clubhouse.

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд одно дело по “Укрзализныци” пятилетней давности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы