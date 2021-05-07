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НАБУ "загубило" лист Омеляна про схеми корупції в "Укрзалізниці"

НАБУ "загубило" лист Омеляна про схеми корупції в "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 26600 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. В 2017 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до Національного антикорупційного бюро із листом, де виклав системні схеми корупції в “Укрзалізниці”. Але детективи двічі проігнорували документ. Про це ексміністр розповів у коментарі УНН.

Він уточнив, що спочатку направив листа про корупцію в “Укрзалізниці” тодішньому Прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману.

“Я передав його Гройсману під час засідання КМУ. Документ містив численні порушення, детальний опис схем, багато прізвищ, в тому числі — високопосадовців. Реакції не було жодної, тож я звернувся із листом до низки правоохоронних органів, у тому числі — до НАБУ.

На жаль, окрім ГПУ на мій лист ніхто не відреагував. А НАБУ навіть не викликало мене на допит. А повинне було б, бо цілком логічно, що якщо топ-посадовець заявляє про факти системної корупції і дає письмові свідчення щодо цього, то детективи мали б спитати, на чому він грунтується? Що стало основою його аналізу? Цього зроблено не було”, — згадує Омелян.

Через два роки Омеляна таки допитали з питань корупції в “Укрзалізниці”.

“Тоді я дізнався у детективів, що вони мого попереднього листа просто не отримали. Тож я знову передав детективам копію листа з усіма додатками — біля 100 аркушів. Бо я так розумію, що хтось або просто заховав мого листа, або скерував його у інший підрозділ, а не той, який опікується залізницею”, — уточнив колишній міністр інфраструктури.

Омелян переконаний, що корупцію в “Укрзалізниці” ліквідувати просто, але правохоронні органи вирішили замовчати проблему топ-корупції, займаючись “стрілочниками”.

“Ключові схеми в „Укрзалізниці“ — вони ж насправді дуже прості. Не треба досліджувати якісь офшори, робити запити у міжнародні структури, там все примітивно: сидить бек-офіс, в який скеровують усіх закупівельників „Укрзалізниці“ і каже: хлопці, ви даєте відкат у розмірі 200-300% і лише тоді отримуєте контракт. А не даєте — до побачення. При бажанні зафіксувати це все можна елементарно просто. Всі схеми примітивні, вигадувати велосипед не потрібно, але ніхто цього чомусь не робить”, — констатує Омелян.

Доповнення

Системне потурання корупції в “Укрзалізниці” з боку НАБУ і САП вивчає нині парламентська Тимчасова слідча комісія, представники якої нещодавно зустрічались з детективами бюро. Після зустрічі у ТСК заявили, що НАБУ ігнорує обов’язок розслідувати корупцію на залізниці,і пояснює це надмірним навантаженням.

При тому, що в НАБУ створено спеціальний відділ детективів, який має займатися “Укрзалізницею”, вони витрачають свій час на другорядні заняття. Наприклад, головний “залізничний” детектив Денис Гюльмагомедов проводить тренінги на замовлення фонду “Відродження” Джорджа Сороса та читає лекції в соцмережах Clubhouse.

В минулому році НАБУ і САП направили до суду одну справу по “Укрзалізниці” п’ятирічної давнини.

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