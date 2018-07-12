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НАБУ решит, обжаловать ли закрытие дела "рюкзаков для МВД" после изучения материалов САП

НАБУ решит, обжаловать ли закрытие дела "рюкзаков для МВД" после изучения материалов САП

Киев  •  УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины решит вопрос об обжаловании решения прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела "рюкзаков для МВД" после того, как изучит материалы САП. Об этом сказал на брифинге руководитель Второго подразделения детективов НАБУ Александр Кареев, передает корреспондент УНН.

"Наши дальнейшие действия? Мы будем действовать в пределах компетенции. Чтобы действовать нам необходимо получить полный пакет документов, без нашего ведома составил процессуальный руководитель САП. Это постановление о возобновлении досудебного расследования после открытия материалов, это допросы. Я не знаю, в каком статусе они допрашивали сторону защиты. То есть, эти протоколы и постановления о закрытии. Мы их изучим и в пределах своей компетенции будем принимать решение по обжалованию указанных действий или иное исключительно в пределах полномочий и действующего законодательства", - сказал он. 

А.Кареев отметил, что, по мнению НАБУ, доказательства причастности трех подозреваемых по делу "рюкзаков для МВД" были достаточно обоснованы. При этом он уточнил, что прокурор, который закрыл уголовное производство, подписывал им подозрения, обращался в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения.

"Я считаю, что было собрано достаточно доказательств. Детективы такого же мнения, прокурор был такого же мнения. Что случилось? Это вопрос к прокурору. Я ответа на этот вопрос не нахожу ни в правовом смысле, ни в каком другом", - сказал В .Кареев.

Как сообщал УНН, сегодня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".

Впоследствии в САП объяснили, что основанием для закрытия уголовного производства в так называемом "деле рюкзаков" является отсутствие доказательств осведомленности в качестве изделий фигурантов дела - сына Министра внутренних дел Украины и экс-заместителя главы МВД.

В НАБУ заявили, что не понимают причин закрытия "дела рюкзаков".

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