НАБУ вирішить, чи оскаржувати закриття справи "рюкзаків для МВС" після вивчення матеріалів САП

"Наші подальші дії? Ми будемо діяти в межах компетенції. Щоб якось діяти нам необхідно отримати повний пакет документів, які без нашого відома склав процесуальний керівник САП. Це постанова про відновлення досудового розслідування після відкриття матеріалів, це допити. Я не знаю, в якому статусі вони допитували сторону захисту. Тобто, ці протоколи і постанову про закриття. Ми їх вивчимо і в межах своєї компетенції будемо приймати рішення щодо оскарження вказаних дій або інше винятково в межах повноважень і чинного законодавства", - сказав він.



О.Карєєв зазначив, що, на думку НАБУ, докази щодо причетності трьох підозрюваних у справі "рюкзаків для МВС" були достатньо обґрунтовані. При цьому, він уточнив, що прокурор, який закрив кримінальне провадження, підписував їм підозри, звертався до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів.



"Я вважаю, що було зібрано достатньо доказів. Детективи такої ж думки, прокурор був такої ж думки. Що трапилося? Це питання до прокурора. Я відповіді на це питання не знаходжу ні у правовому розумінні, ні в якомусь іншому", - сказав О.Карєєв.



Як повідомляв УНН, сьогодні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.



Згодом у САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина Міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.

У НАБУ заявили, що не розуміють причин закриття "справи рюкзаків".