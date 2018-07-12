НАБУ вирішить, чи оскаржувати закриття справи "рюкзаків для МВС" після вивчення матеріалів САП
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро України вирішить питання щодо оскарження рішення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи "рюкзаків для МВС" після того, як вивчить матеріали САП. Про це сьогодні сказав на брифінгу керівник Другого підрозділу детективів НАБУ Олександр Карєєв, передає кореспондент УНН.
"Наші подальші дії? Ми будемо діяти в межах компетенції. Щоб якось діяти нам необхідно отримати повний пакет документів, які без нашого відома склав процесуальний керівник САП. Це постанова про відновлення досудового розслідування після відкриття матеріалів, це допити. Я не знаю, в якому статусі вони допитували сторону захисту. Тобто, ці протоколи і постанову про закриття. Ми їх вивчимо і в межах своєї компетенції будемо приймати рішення щодо оскарження вказаних дій або інше винятково в межах повноважень і чинного законодавства", - сказав він.
О.Карєєв зазначив, що, на думку НАБУ, докази щодо причетності трьох підозрюваних у справі "рюкзаків для МВС" були достатньо обґрунтовані. При цьому, він уточнив, що прокурор, який закрив кримінальне провадження, підписував їм підозри, звертався до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів.
"Я вважаю, що було зібрано достатньо доказів. Детективи такої ж думки, прокурор був такої ж думки. Що трапилося? Це питання до прокурора. Я відповіді на це питання не знаходжу ні у правовому розумінні, ні в якомусь іншому", - сказав О.Карєєв.
Як повідомляв УНН, сьогодні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.
Згодом у САП пояснили, що підставою для закриття кримінального провадження у так званій “справі рюкзаків” є відсутність доказів щодо обізнаності в якості виробів фігурантів справи — сина Міністра внутрішніх справ України та екс-заступника очільника МВС.
У НАБУ заявили, що не розуміють причин закриття "справи рюкзаків".