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НАБУ отказалось получать материалы дела о хищении армии – военная прокуратура

Киев • УНН

 • 10818 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В военной прокуратуре заявили, что Национальное антикоррупционное бюро отказалось получать материалы уголовного производства в отношении хищения военного имущества бывшим министром обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

НАБУ отказалось получать материалы дела о хищении армии – военная прокуратура

"В понедельник 18.03.2019 на информационном ресурсе "Резонанс" - resonanse.ua обнародовано сообщение с заголовком "Орлы Матиос таки "потеряли" дело Гриценко (документы)", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 6 марта 2019 года в НАБУ не поступили материалы уголовного производства №4201911033000007 о факте хищения военного имущества и причастности к этому бывшего министра обороны, проинформировали в ведомстве.

В связи с этим военная прокуратура Центрального региона Украины заявила:

"Согласно ст. 216 УПК Украины, после принятия решения об определении подследственности указанного уголовного производства за детективами НАБУ, а процессуального руководства - за САП материалы производства наручных курьером были отправлены в указанный орган досудебного расследования. Однако должностные лица секретариата НАБУ отказались получать эти материалы, мотивируя необходимостью направления их посредством почтовой связи".

Поэтому материалы производства направлены в адрес НАБУ и САП через представителей фельдъегерской связи (служба правительственного курьерской связи - ред.), о чем свидетельствует соответствующий реестр на отправку, заявили в военной прокуратуре.

Напомним, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно хищений в ВСУ в течение 2004-2017 годов глава комиссии Иван Винник заявил, что во времена Гриценко было продано 200 танков, 145 БМП и десятки единиц ПВО.

Также, добавил он, будет проверена деятельность министров обороны после 2014 года.

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