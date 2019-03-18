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НАБУ відмовилося отримувати матеріали справи щодо розкрадання армії – військова прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У військовій прокуратурі заявили, що Національне антикорупційне бюро відмовилося отримувати матеріали кримінального провадження щодо розкрадання військового майна колишнім міністром оборони. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

НАБУ відмовилося отримувати матеріали справи щодо розкрадання армії – військова прокуратура

"У понеділок 18.03.2019 на інформаційному ресурсі "Резонанс" – resonanse.ua оприлюднено повідомлення із заголовком "Орли Матіоса таки "загубили" справу Гриценка (документи)", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що станом на 6 березня 2019 року до НАБУ не надійшли матеріали кримінального провадження №4201911033000007 про факт розкрадання військового майна та причетності до цього колишнього міністра оборони, проінформували у відомстві.

У зв'язку з цим військова прокуратура Центрального регіону України заявила:

"Відповідно до ст. 216 КПК України, після прийняття рішення про визначення підслідності вказаного кримінального провадження за детективами НАБУ, а процесуального керівництва - за САП, матеріали провадження наручно кур’єром були відправлені до зазначеного органу досудового розслідування. Однак службові особи секретаріату НАБУ відмовились отримувати ці матеріали, мотивуючи необхідністю направлення їх за допомогою поштового зв’язку".

Через це матеріали провадження скеровані на адресу НАБУ та САП через представників фельд’єгерського зв'язку (служба урядового кур'єрського зв'язку - ред.), про що свідчить відповідний реєстр на відправлення, заявили у військовій прокуратурі.

Нагадаємо, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розкрадань у ЗСУ протягом 2004-2017 років голова комісії Іван Вінник заявив, що за часів Гриценка було продано 200 танків, 145 БМП і десятки одиниць ППО.

Також, додав він, буде перевірена діяльність міністрів оборони після 2014 року.

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