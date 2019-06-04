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НАБУ направило около 500 запросов о международной помощи по коррупции

НАБУ направило около 500 запросов о международной помощи по коррупции

Киев  •  УНН

 • 10156 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. За период своей деятельности Национальное антикоррупционное бюро Украины направило около 500 запросов о международной помощи в борьбе с коррупцией в 65 стран мира. Об этом журналистам сообщил директор НАБУ Артем Сытник в рамках семинара руководителей антикоррупционных органов Украины, Польши, Словакии, Румынии, Молдовы и Венгрии, передает УНН.

На вопрос журналиста, как сотрудничество с международными партнерами, в частности Польшей, помогает Украине бороться с коррупцией, Сытник ответил, что сотрудничество с международными партнерами в этом вопросе является стратегической задачей.

"У нас коррупционные схемы очень редко заканчиваются в Украине. Например, за период деятельности НАБУ мы направили почти 500 запросов о международной помощи в 65 стран мира. Польша - одна из стран, которая имеет стратегическое значение для нас", - отметил Сытник.

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Сытник также рассказал, что сотрудничество с польскими коллегами было для НАБУ стратегической задачей с самого начала деятельности Бюро. Между соответствующими органами был подписан Меморандум о сотрудничестве, который регламентирует порядок обмена информацией и сотрудничество.

"В первую очередь это касается вопроса пересечения границы, потому что с пересечением границы связана большая часть преступлений. Именно над этим работаем с самого начала нашего знакомства и нашего сотрудничества", - рассказал Сытник.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с Центральным антикоррупционным бюро Польши предотвратили контрабанду на 8 млн грн .

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