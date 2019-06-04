НАБУ скерувало близько 500 запитів про міжнародну допомогу щодо корупції

КИЇВ. 4 червня. УНН. За період своєї діяльності Національне антикорупційне бюро України скерувало близько 500 запитів про міжнародну допомогу у боротьбі з корупцією у 65 країн світу. Про це журналістам повідомив директор НАБУ Артем Ситник у рамках семінару керівників антикорупційних органів України, Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини, передає УНН.