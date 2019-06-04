НАБУ скерувало близько 500 запитів про міжнародну допомогу щодо корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. За період своєї діяльності Національне антикорупційне бюро України скерувало близько 500 запитів про міжнародну допомогу у боротьбі з корупцією у 65 країн світу. Про це журналістам повідомив директор НАБУ Артем Ситник у рамках семінару керівників антикорупційних органів України, Польщі, Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини, передає УНН.
На питання журналіста, як співпраця з міжнародними партнерами, зокрема Польщею, допомагає Україні боротися з корупцією, Ситник відповів, що співпраця з міжнародними партнерами у цьому питанні є стратегічним завданням.
"У нас корупційні схеми дуже рідко закінчуються в Україні. Для прикладу, за період діяльності НАБУ ми скерували майже 500 запитів про міжнародну допомогу у 65 країн світу. Польща – одна з країн, яка має стратегічне значення для нас", - зазначив Ситник.
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Ситник також розповів, що співпраця з польськими колегами було для НАБУ стратегічним завданням з самого початку діяльності Бюро. Між відповідними органами був підписаний Меморандум про співпрацю, який регламентує порядок обміну інформацією та співпрацю.
"У першу чергу це стосується питання перетину кордону, тому що з перетином кордону пов’язана велика частка злочинів. Якраз над цим працюємо з самого початку нашого знайомства та нашої співпраці", - розповів Ситник.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України разом з Центральним антикорупційним бюро Польщі запобігли контрабанді на 8 млн грн.