НАБУ проводит обыски в Нацбанке - САП

"Проводятся обыски (детективами НАБУ в НБУ - ред.)", - сообщили в САП.

Однако, в Антикоррупционной прокуратуре не уточнили, по какому делу осуществляются обыски.

Напомним, НАБУ обратилось к Н.Холодницького через беспричинное закрытия дела по чиновника "Укрзализныци".

Как сообщал УНН, НАБУ открыло пять уголовных производств против сотрудников Нацбанка.