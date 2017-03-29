НАБУ проводит обыски в Нацбанке - САП

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 13999 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 62062 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 110929 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126304 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135173 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127756 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119499 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106734 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107677 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103962 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
НАБУ проводит обыски в Нацбанке - САП

НАБУ проводит обыски в Нацбанке - САП

Киев  •  УНН

 • 11919 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Национальном банке Украины проходят обыски, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины. Эту информацию УНН подтвердили в САП.

"Проводятся обыски (детективами НАБУ в НБУ - ред.)", - сообщили в САП.

Однако, в Антикоррупционной прокуратуре не уточнили, по какому делу осуществляются обыски.

Напомним, НАБУ обратилось к Н.Холодницького через беспричинное закрытия дела по чиновника "Укрзализныци".

Как сообщал УНН, НАБУ открыло пять уголовных производств против сотрудников Нацбанка.

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