НАБУ проводит обыски в Нацбанке - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Национальном банке Украины проходят обыски, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины. Эту информацию УНН подтвердили в САП.
"Проводятся обыски (детективами НАБУ в НБУ - ред.)", - сообщили в САП.
Однако, в Антикоррупционной прокуратуре не уточнили, по какому делу осуществляются обыски.
Напомним, НАБУ обратилось к Н.Холодницького через беспричинное закрытия дела по чиновника "Укрзализныци".
Как сообщал УНН, НАБУ открыло пять уголовных производств против сотрудников Нацбанка.